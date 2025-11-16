В Турции закрыли отель, в котором от отравления умерли трое туристов

В Турции закрыли отель «Harbour Suites» после того, как в нем от отравления погибли три члена одной семьи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти Стамбула опечатали отель Harbour Suites, трое гостей которого — мать и двое детей из Германии — скончались, предположительно, от отравления. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ (впоследствии скончавшиеся — ред.), опечатана», — передает телеканал. По предварительным данным, причиной ухудшения самочувствия гостей могла стать дезинсекция, проведенная в отеле, или качество воды из кулера — кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода.

Еще двое иностранных туристов были госпитализированы. Также в больницу попал сопровождавший других туристов постоялец отеля — у него был зафиксирован низкий пульс.

Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер сообщил, что семья туристов из ФРГ жила в отеле на первом этаже, а трое госпитализированных позже иностранцев — на четвертом. При этом дезинсекцию провели только на нулевом этаже.

Генпрокуратура Стамбула начала расследование на предмет возможного убийства или суицида. На данный момент задержаны восемь человек, в том числе продавцы лавок, владелец ресторана, хозяин отеля. Семья Беджек прибыла в Стамбул 9 ноября. По данным СМИ, 14 ноября родители с детьми покупали еду в ресторанах и у уличных продавцов, а на следующий день обратились за медицинской помощью с диареей и гастроэнтеритом. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей спасти не удалось, мать скончалась еще через сутки, а жизнь отца остается под угрозой.