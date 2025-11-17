Экс-глава Минобороны Украины сбежал из страны после вспыхнувшего скандала

Умеров покинул Украину и уехал в Турцию на фоне скандала Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров покинул страну на фоне коррупционного скандала, сообщает паблик Clash Report. По данным источника, он уже проинформировал о своем решении президента Владимира Зеленского.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Умеров, фигурирующий в деле [бизнесмена Тимура] Миндича, отказался возвращаться на Украину», — говорится в заявлении издания. Оно опубликовано в соцсети Х.

По информации Clash Report, Умеров улетел в Турцию сразу после начала обысков НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) у предпринимателя. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в реестр террористов и экстремистов) добавил, что официальная командировка Умерова должна была закончиться еще 16 ноября, но он продлил ее до 19 ноября.

Рустем Умеров стал одним из фигурантов коррупционного дела, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем. По данным украинской журналистки Татьяны Николаенко, бизнесмен мог влиять на Умерова, чтобы обеспечить закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы «Миликон». В материалах дела содержится разговор, в котором представитель Миндича просит Умерова помочь с закупкой, на что тот соглашается.

По данным украинских СМИ, коррупционный скандал может затронуть и главу офиса президента Андрея Ермака, а также его подчиненных — премьер-министра Юлию Свириденко и главу СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Издание «Страна» предполагает, что если Зеленский «сдаст» экс-министра энергетики Германа Галущенко и Миндича, следующим шагом может стать распад парламентского большинства и отставка правительства.