В Донецке произошло аварийное отключение электроэнергии
18 ноября 2025 в 05:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В городском округе Донецк произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате без электроснабжения остались 16 трансформаторных подстанций, девять котельных и четыре тысячи бытовых абонентов. Об этом сообщил telegram-канал Донецкэнерго.
