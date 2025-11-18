Россиян призвали не торопиться с досрочным закрытием кредита

Досрочное погашение кредита не всегда бывает выгодным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Досрочное закрытие кредита не всегда приносит выгоду заемщику. Доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко указала на ряд ситуаций, когда от досрочного погашения лучше воздержаться. Это, например, льготные займы.

«<...> если появились свободные денежные средства, которые вы решили направить на досрочное погашение, и открыто несколько кредитов, то следует начать с погашения более „дорогих“», — рассказала в беседе с агентством «Прайм». Эксперт имеет ввиду закрытие льготных кредитов.

Экономист отметила, что в будущем может не быть возможности оформить, например, семейную ипотеку. Кроме того, досрочная выплата невыгодна банку — в дальнейшем он может отказать в новом займе.

Также Гомонко указала, что если кредит был взят до повышения процентной ставки, то выгоднее положить свободные деньги на банковский депозит. Так доход от депозита перекроет расходы на обслуживание долга.