В мире

США

Трамп дал зеленый свет новым санкциям в отношении РФ

18 ноября 2025 в 05:53
Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых антироссийских ограничениях

Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых антироссийских ограничениях

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп готов подписать проект закона, предусматривающий усиление санкционного давления на РФ, при условии, что право принимать окончательное решение о введении или отмене таких ограничений будет закреплено за ним. С таким заявлением выступил высокопоставленный источник в Белом доме.

«Белому дому и президенту всегда было важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом. Поэтому, если это включено (в текст законопроекта — прим. URA.RU), президент, думаю, рассмотрел бы возможность его подписания», — сказал собеседник агентства Reuters.

Ранее в Вашингтоне объявили о запуске работы над двухпартийным законопроектом об антироссийских ограничениях. Речь идет о введение вторичных санкций против любой страны, которая продолжает закупать нефть и газ у российских партнеров.

Инициативу всецело одобрил Трамп. До этого американский лидер высказывал мнение о нецелесообразности введения дополнительных санкций против России.

