Венгрия угрожает Евросоюзу судом из-за российского газа

Венгрия собирается протестовать против возможных санкций ЕС в отношении России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Если Евросоюз полностью запретит поставки газа, нефти и ядерного топлива из России, то Венгрия обратится в суд Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

«Если такое решение будет принято, мы оспорим его в суде», — предупредил Петер Сийярто, его слова передает ТАСС. Министр пояснил, что процедура, предложенная Еврокомиссией, противоречит законам ЕС.

Он подчеркнул, что разработанный Еврокомиссией запрет является санкционной мерой, которая может быть утверждена только на основе консенсуса. Сийярто также отметил, что в договорах ЕС четко зафиксировано: решения по вопросам энергоснабжения государств-членов являются национальной компетенцией. По словам министра, Еврокомиссия стремится утвердить план по запрету на российские энергоносители квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, поскольку некоторые страны воспользуются правом вето и заблокируют инициативу.

