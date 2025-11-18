NYT: у Европы нет плана «Б» для Украины

Европа не придумала безопасного для себя способа отправить деньги на Украину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Украине кончаются деньги, а Запад так и не разработал надежный план по ее финансированию. Об этом пишет The New York Times.

«Денежные запасы Украины на исходе, а у Европы нет хорошего плана Б», — отмечает The New York Times. Отмечается, что сейчас ЕС рассматривает возможность финансирования военных действий Украины с помощью кредита, обеспеченного замороженными активами России в Бельгии. Однако постепенно этот план терпит крах, а достойных альтернатив в Европе так и не придумали.

Среди предложенных вариантов — выпуск совместных долговых обязательств ЕС для привлечения средств или предоставление прямых грантов отдельными государствами-членами. Однако у каждого из этих подходов есть существенные недостатки: совместные заимствования будут дорогостоящими и повлекут за собой значительные процентные расходы, а прямые гранты создадут дополнительную нагрузку на бюджеты стран, которые уже имеют долги. Ситуация осложняется для Запада тем, что без средств Украина столкнется с серьезными финансовыми трудностями.

Продолжение после рекламы