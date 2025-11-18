NYT: у Европы нет плана «Б» для Украины
Европа не придумала безопасного для себя способа отправить деньги на Украину
На Украине кончаются деньги, а Запад так и не разработал надежный план по ее финансированию. Об этом пишет The New York Times.
«Денежные запасы Украины на исходе, а у Европы нет хорошего плана Б», — отмечает The New York Times. Отмечается, что сейчас ЕС рассматривает возможность финансирования военных действий Украины с помощью кредита, обеспеченного замороженными активами России в Бельгии. Однако постепенно этот план терпит крах, а достойных альтернатив в Европе так и не придумали.
Среди предложенных вариантов — выпуск совместных долговых обязательств ЕС для привлечения средств или предоставление прямых грантов отдельными государствами-членами. Однако у каждого из этих подходов есть существенные недостатки: совместные заимствования будут дорогостоящими и повлекут за собой значительные процентные расходы, а прямые гранты создадут дополнительную нагрузку на бюджеты стран, которые уже имеют долги. Ситуация осложняется для Запада тем, что без средств Украина столкнется с серьезными финансовыми трудностями.
После начала спецоперации Европа заморозила активы России, которые хранились на ее банках, преимущественно, в бельгийском Euroclear. Общая сумма этих средств — от 200 до 300 миллиардов евро. В последние месяцы ЕС активно пытается разработать план по незаконному изъятию этих активов и перенаправления их Киеву, однако некоторые страны выступают против этого, в частности, так делает сама Бельгия. В Москве неоднократно подчеркивали, что любые махинации Запада с российскими деньгами незаконны и будут встречены ответными мерами.
