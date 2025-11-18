В Белгородской области вспыхнул мощный пожар после удара дрона: карта атак БПЛА на 18 ноября

Из-за атаки БПЛА в городе Короча загорелось здание Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

После атаки украинских БПЛА по Белгородской области загорелось здание. В пожаре пострадало двое человек, включая сотрудника МЧС. Тем временем в тушении было задействовано более сотни специалистов. К тому же беспилотники ВСУ атаковали и другие российские регионы. В некоторых из них был введен режим угрозы атаки БПЛА. Карта атак дронов на 18 ноября — в материале URA.RU.

Белгородская область

После атаки украинских БПЛА на Белгородскую область, загорелось здание в городе Короча. Двое человек пострадали. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое», — заявил Гладков. Его слова опубликованы в telegram-канале. Отмечается, что один мужчина отравился угарным газом и получил ожоги дыхательных путей. Тем временем второй пострадавший — сотрудник МЧС. В тушении пожара было задействовано 108 специалистов и 34 единицы техники.

Брянская область

Тем временем над Брянской областью было сбито пять беспилотников ВСУ. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Воронежская область

В двух районах Воронежской области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственной атаки БПЛА. Этот режим был введен, в частности, в Бутурлиновском и Россошанском районах. Это следует из сообщений главы региона Александра Гусева.

Курская область

Тем временем в Курской области был введен режим опасности атаки БПЛА. Эту информацию жителям сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — указано в сообщении ведомства.

Вечерние атаки БПЛА 17 ноября

Вечером 17 ноября, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, над регионами РФ было перехвачено 18 беспилотников ВСУ. Это следует из сообщения Минобороны РФ.