Овечкин забил шестую шайбу в сезоне НХЛ
18 ноября 2025 в 06:16
Александр Овечкин забросил шайбу в ворота команды «Лос-Анджелес» во втором матче подряд. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги этот гол стал для российского нападающего «Вашингтона» шестым, а в рамках карьеры в НХЛ — 903-м.
