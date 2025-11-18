Обвиненный во взяточничестве топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО
Следствие отказало Сахарову в отправке в зону СВО
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Бывший директор подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении многомиллионных взяток, заключил сделку со следствием и просит отправить его в зону СВО для искупления вины, сообщают правоохранительные органы. Однако следствие уже неоднократно отклоняло его ходатайства, ссылаясь на возрастной ценз — через год обвиняемый достигнет 65-летнего предела для заключения военного контракта.
«Фигурант дела Сахаров попросил о предоставлении ему возможности искупить свою вину, для чего уже неоднократно обращался к следствию с соответствующей просьбой отпустить его на СВО, но пока его ходатайства остаются без удовлетворения», — рассказал собеседник агентства в разговоре с ТАСС. Сахаров полностью признал вину в получении взяток на сумму около 32,6 млн рублей и сотрудничает со следствием, сообщив о ранее неизвестном эпизоде преступной деятельности. Ранее Мещанский суд Москвы уже приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с крупным штрафом по другому эпизоду.
По данным следствия, новые эпизоды взяточничества связаны со строительством павильона «Атом» на ВДНХ и деятельностью инжиниринговой компании «Интэнс инжиниринг». Жена Сахарова также признала вину в посредничестве при передаче взяток и находится под домашним арестом.
