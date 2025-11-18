Зеленский хотел оказывать услуги по астрологии и психологии Фото: Официальный сайт президента Украины

Человек с именем Владимир Зеленский хотел зарегистрировать товарный знак Zelenskyy в Канаде и заниматься астрологией. В российских СМИ сообщили, что это именно украинский президент, а не его тезка.

Зеленский планировал открыть товарный знак Zelenskyy и оказывать под ним различные услуги. Среди них: астрология, психология, азартные игры, проведение похорон, помощь в надевании кимоно. Указанные в документах данные полностью совпадают с данными украинского президента Владимира Зеленского, пишет РИА Новости. Даже адрес совпадает с тем, который указан как домашний на сайте офиса главы Украины.