Спасатели обследовали пещеру в поисках семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае, продолжаются — спасатели обследовали 15-метровую пещеру вблизи поселка Кутурчин, но не обнаружили следов пропавших, сообщает аварийно-спасательное формирование «Спасатель». Это уже второе возобновление поисковой операции после их приостановки в октябре из-за ухудшения погодных условий.

«Краевые спасатели <…> обследовали пещеру глубиной 15 м, которая находится в 4 км от пос. Кутурчин. В пещере спасатели осмотрели все ходы и три грота. Следов пребывания пропавших граждан в пещере не обнаружено», — говорится в официальном сообщении спасательной службы Красноярского края «Спасатель».

Поисковые работы возобновились 17 ноября после длительного перерыва, связанного с выпадением снега и сильным ветром в районе поисков. Ранее в операции участвовало более 1,5 тысяч человек из разных регионов России, что сделало ее самой масштабной в истории региона.

