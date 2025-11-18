Трамп сделал важное заявление по конфликту на Украине
Трамп включил украинский конфликт в список завершенных якобы благодаря ему
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп заявил о своем стремлении к завершению конфликта на Украине. Об этом он в очередной раз сказал при общении с журналистами в Белом доме.
«Я хочу, чтобы люди признали мою отличную работу в области ценообразования и доступности, потому что мы значительно снизили цены <...> а также в связи с завершением восьми войн, и еще одна будет довольно скоро, я считаю», — заявил Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости. Американский лидер не упомянул украинский конфликт напрямую, но ранее неоднократно указывал на украинский конфликт, говоря о стремлении увеличить список «завершенных» противостояний.
На данный момент Трамп заявляет о «семи войнах», которые он якобы смог завершить благодаря вмешательству во внутренние дела других стран. В этот список входит, в частности, конфликт между Арменией и Азербайджаном и Израилем и Ираном. При этом он собирается развязать войну против Венесуэлы и Латинской Америки. Также американский президент заявляет, что за время второго срока его президентства якобы более 600 тысяч американцев смогли отказаться от получения продовольственных талонов благодаря экономическому росту.
Согласно недавним расчетам Кильского института мировой экономики и РБК подсчитали, что США предоставили Украине помощь в размере около 130,65 млрд долларов с начала конфликта, из которых примерно две трети — военная поддержка. В то же время Трамп утверждает, что теперь США оказывают помощь Украине не напрямую, а через европейских посредников.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
