Трамп сделал важное заявление по конфликту на Украине

Трамп включил украинский конфликт в список завершенных якобы благодаря ему Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп заявил о своем стремлении к завершению конфликта на Украине. Об этом он в очередной раз сказал при общении с журналистами в Белом доме.

«Я хочу, чтобы люди признали мою отличную работу в области ценообразования и доступности, потому что мы значительно снизили цены <...> а также в связи с завершением восьми войн, и еще одна будет довольно скоро, я считаю», — заявил Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости. Американский лидер не упомянул украинский конфликт напрямую, но ранее неоднократно указывал на украинский конфликт, говоря о стремлении увеличить список «завершенных» противостояний.

На данный момент Трамп заявляет о «семи войнах», которые он якобы смог завершить благодаря вмешательству во внутренние дела других стран. В этот список входит, в частности, конфликт между Арменией и Азербайджаном и Израилем и Ираном. При этом он собирается развязать войну против Венесуэлы и Латинской Америки. Также американский президент заявляет, что за время второго срока его президентства якобы более 600 тысяч американцев смогли отказаться от получения продовольственных талонов благодаря экономическому росту.

