Дорожники Сургута перешли на круглосуточный режим борьбы с гололедом

В Сургуте из-за возникновения гололеда дорожные службы круглосуточно обрабатывают тротуары и проезжую часть песка-соляной смесью. Об этом URA.RU рассказал представитель МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Олег Каталов.

«В первую очередь обрабатываются участки тротуаров, где большая проходимость людей и вблизи общеобразовательных учреждений. Работы начинаются с момента возникновения гололеда — подрядным организациям на обработку тротуаров дается не более 12 часов, проезжей части — не более пяти часов», — сообщил Каталов.

Для содержания улично-дорожных сетей города заключено пять муниципальных контрактов, работы выполняют восемь подрядных организаций. В их распоряжении более 650 тысяч кв метров тротуаров, более 750 тысяч кв метров межквартальных проездов и 3,9 миллиона кв метров проезжей части.

