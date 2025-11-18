Дебошира увезли в отдел полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники полиции задержали буйного пассажира, собиравшегося улетать в Оренбург. Из-за сопротивления мужчину пришлось заковать в наручники и увезти в отдел, рассказали URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«Мужчина выражался грубой нецензурной бранью, не реагировал на замечания окружающих и по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Правоохранители задержали гражданина и доставили в дежурную часть. При доставлении нарушитель оказывал сопротивление, и полицейские применили в отношении его физическую силу и наручники», — пояснили там.

Нарушителем оказался 37-летний уроженец ХМАО. Он планировал вернуться с вахты домой, но в ожидании рейса перепил в одном из кафе аэропорта. Это стало причиной отказа в перелете, из-за чего он устроил дебош.

На мужчину составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и оштрафовали. До рассмотрения протокола его поместили в специальное помещение для задержанных.