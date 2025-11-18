Логотип РИА URA.RU
Житель ХМАО пойдет под суд за убийство собак, угрозы и взятку полиции

18 ноября 2025 в 12:00
Житель ХМАО расстрелял собак из пневмата и угрожал соседям оружием

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Радужного (ХМАО) стрелял в собак из пневматического оружия, а после замечаний соседей угрожал оружием. Его задержали, когда он без прав ехал в своей машине и пытался предложить взятку полицейским. Материалы дела о его правонарушениях следователи направили в суд.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории садово-огороднического товарищества, умышленно стрелял из пневматического оружия по соседским собакам. При этом обвиняемый высказал в адрес соседей угрозу убийством, демонстрируя пневматическое оружие», — сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте. Мужчина убил двух собак, третью хозяевам удалось спасти.

Ранее он совершил другое грубое правонарушение. Он управлял автомобилем без прав и во время проверки пытался предложить полицейским взятку: вложил 20 тысяч рублей в бланк протокола.

Следователями собрали достаточные доказательства по делу. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки, в жестоком обращении с животными и угрозе убийством. Материалы направили в суд.

Ранее URA.RU писало, что полицейские возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» по факту убийства бездомной собаки в Излучинске.  Живодер изувечил собаку, животное погибло в одной из ветеринарных клиник.

