Жительница ХМАО украла окна из расселенного дома

В Советском районе ХМАО местная жительница подозревается в краже пластиковых окон из расселенного дома. В полицию обратился хозяин этого дома.

«44-летняя жительница Советского района, договорившись со знакомыми, которых она не посвятила в свои преступные намерения, на автомобиле прибыла к расселенному дому, где ее приятель демонтировал окна, а подруга помогла вывезти похищенное. Сумма материального ущерба составила 110 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, женщина использовала стеклопакеты для замены окон в собственном доме. Полиция нашла злоумышленницу. Похищенное имущество удалось вернуть, сама женщина признала вину и раскаялась.

На югорчанку завели уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. С нее взяли подписку о невыезде.