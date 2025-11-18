Логотип РИА URA.RU
Жительница ХМАО украла окна из расселенного дома

18 ноября 2025 в 12:30
Югорчанку будут судить за кражу окон из расселенного дома

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Советском районе ХМАО местная жительница подозревается в краже пластиковых окон из расселенного дома. В полицию обратился хозяин этого дома.

«44-летняя жительница Советского района, договорившись со знакомыми, которых она не посвятила в свои преступные намерения, на автомобиле прибыла к расселенному дому, где ее приятель демонтировал окна, а подруга помогла вывезти похищенное. Сумма материального ущерба составила 110 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, женщина использовала стеклопакеты для замены окон в собственном доме. Полиция нашла злоумышленницу. Похищенное имущество удалось вернуть, сама женщина признала вину и раскаялась.

На югорчанку завели уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. С нее взяли подписку о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) рабочие, которые разбирают расселенные дома, взломали замок, сняли окна и начали демонтировать полы в квартире, принадлежащей местной жительнице. Предполагается, что работы по разбору аварийного дома инициировала администрация города.

