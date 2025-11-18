Жительница ХМАО украла окна из расселенного дома
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Советском районе ХМАО местная жительница подозревается в краже пластиковых окон из расселенного дома. В полицию обратился хозяин этого дома.
«44-летняя жительница Советского района, договорившись со знакомыми, которых она не посвятила в свои преступные намерения, на автомобиле прибыла к расселенному дому, где ее приятель демонтировал окна, а подруга помогла вывезти похищенное. Сумма материального ущерба составила 110 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, женщина использовала стеклопакеты для замены окон в собственном доме. Полиция нашла злоумышленницу. Похищенное имущество удалось вернуть, сама женщина признала вину и раскаялась.
На югорчанку завели уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. С нее взяли подписку о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) рабочие, которые разбирают расселенные дома, взломали замок, сняли окна и начали демонтировать полы в квартире, принадлежащей местной жительнице. Предполагается, что работы по разбору аварийного дома инициировала администрация города.
