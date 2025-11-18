В ХМАО житель испортил газопровод, чтобы бесплатно провести газ в свой дом

Житель ХМАО повредил газопровод, чтобы провести в свой дом бесплатный газ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Югорска (ХМАО) самовольно подключился к городскому газопроводу. Он сделал врезку и испортил трубу, чтобы незаконно обеспечить свой дом газом, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

«По версии следствия, обвиняемый произвел несанкционированную врезку в надземный газопровод низкого давления, предназначенный для подачи газа населению и проходящий вдоль улицы Космонавтов в Югорске. При этом мужчина повредил газопровод, нарушив его нормальное функционирование, что создало угрозу безопасности жизнедеятельности», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

На нарушителя завели уголовное дело за самовольное подключение к газопроводам либо приведение их в негодность и за кражу газа. Материалы направили в суд.

Продолжение после рекламы