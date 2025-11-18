Эксперты раскрыли, кому проще всего найти работу в ХМАО

Проще всего в ХМАО устроиться на работу в торговлю и общепит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре проще найти работу по специальностям в розничной торговле, ресторанно-гостиничном бизнесе, продажах и обслуживании клиентов. По данным аналитиков портала HeadHunter, 40% жителей региона не испытывают трудностей с трудоустройством.

«В конце 2025 года проще всего найти новое место работы в сфере розничной торговли (50% соискателей без труда получили работу в этом направлении), ресторанно-гостиничном бизнесе (49%). Также востребованы специалисты в сферах продаж и обслуживания клиентов (48%), медицины, фармацевтики (47%), строительства, недвижимости (45%), транспорта, логистики, перевозок, спорта и салонах красоты (по 44%), автобизнесе (42%)», — говорится в исследовании аналитиков портала HeadHunter.

В исследовании отмечено, что 39% жителей ХМАО заявили о том, что находят работу по специальности без особых сложностей. В массовых сферах этот показатель достигает 48–50%.

Самая напряженная ситуация в областях, где предъявляют повышенные требования к квалификации: маркетинг и PR, стратегия и консалтинг, высший менеджмент, а также индустрия развлечений и массмедиа. Там сложности поиска достигают 62–77%.

Легче всего найти работу молодежи до 18 лет. У них еще нет профессии, поэтому они легче подстраиваются под разные вакансии. Только 37% из них говорят, что им сложно найти работу. А вот молодым специалистам от 18 до 34 лет, которые только начинают карьеру, устроиться уже заметно труднее — об этом говорят 47%. Более взрослые и опытные соискатели от 35 до 54 лет сталкиваются с такими трудностями реже — 40%.