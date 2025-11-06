Приближают смерть: кому нужно опасаться магнитных бурь в первую очередь

Сильная магнитная буря начнется 7 ноября Фото: Создано в Midjourney

7 ноября на Землю обрушится самая сильная магнитная буря в 2025 году. Уровень магнитосферы достигнет 7,7 балла из 10 возможных. Это значит, что метеозависимых людей ожидает резкое ухудшение самочувствия. Врачи утверждают, что это один из самых опасных периодов для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому в период магнитных бурь возрастает смертность и число госпитализированных. Вместе с кардиологом ММЦ МЕДСИ Premium Мариной Орловой разбираемся, как влияют магнитные бури на организм и как сохранить здоровье в этот период.

Как влияют магнитные бури на организм

«Влияние магнитных бурь — самая обсуждаемая тема в медицинской среде. Для здорового организма это проходит незаметно, но для ослабленного или больного человека это становится серьезным стрессовым фактором», — рассказывает Марина Орлова.

По словам врача, магнитные бури действуют как стрессовый фактор, который дезориентирует нервную систему. Могут появляться спазмы сосудов, скачки давления, головокружения. Буря влияет на снижение уровня мелатонина. Он регулирует циркадные ритмы в организме, и его недостаток приводит к бессонницам, неврозам, усугубляет стрессовую реакцию организма. Под воздействием геомагнитных возмущений может замедляться капиллярный кровоток и повышаться риск тромбообразования.

Для кого магнитные бури особенно опасны

Магнитные бури оказывают негативное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Создано в Midjourney

По словам эксперта, особенно опасны магнитные бури для пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Это основная группа риска, и у этих людей чаще случаются гипертонические кризы, приступы стенокардии.

«Периоды влияния магнитных бурь также опасны для людей, перенесших инфаркты или инсульты. Их сердечно-сосудистая и нервная системы крайне уязвимы. Любой дополнительный стрессовый фактор может спровоцировать ухудшение самочувствия», — объяснила Марина Орлова.

Магнитные бури могут провоцировать аритмии у людей с нарушением сердечного ритма. В зоне риска также находятся люди с заболеваниями нервной системы, атеросклерозом сосудов головного мозга. Пожилые люди реагируют на магнитные бури, так как у них есть большое количество сопутствующих заболеваний.

Как магнитные бури влияют на рост смертности

По словам Марины Орловой, в периоды влияния магнитных бурь отмечается рост смертности, а также увеличивается количество госпитализаций. Это показали крупные исследования, которые проводились в России, США и странах Европы.

«Специалисты анализировали связь между геомагнитной активностью и частотой госпитализаций, инфарктов, инсультов и смертности. Результаты оказались однозначными: в течение 1-3 дней после начала магнитных бурь этот показатель возрастает в среднем на 10-20%. А в группе максимального риска и того — выше», — рассказала кардиолог.

По ее словам, влияние магнитных бурь на повышение смертности носит комплексный характер. В этот период могут происходить сгущение крови, спазмы сосудов, скачки давления. Все это — идеальные условия для тромбоза.

«Для пациента с коронарным атеросклерозом резкий спазм артерий на фоне вязкости крови приводит к ее полной закупорке тромбом. Для пациентов с гипертонией резкий скачок артериального давления может привести к разрыву сосудов либо к ишемическому инсульту», — рассказала врач.

Как снизить влияние магнитных бурь

«Во-первых, не стоит паниковать. Если вы знаете о приближении неблагоприятного дня, то нужно воспринимать это как повод быть к себе более внимательным, а не как приговор. Также строго соблюдайте предписанную терапию, не пропускайте примем назначенных препаратов», — советует эксперт.

Также врач рекомендует отказаться от интенсивных нагрузок. Лучше перенести тяжелую работу на даче или силовые тренировки на другой день. Полезны спокойные прогулки на свежем воздухе.

«Избегайте стрессов, оградите себя от выяснений отношений. Соблюдайте питьевой режим. 1,5 литра выпитой воды в день поможет снизить вязкость крови. Избегайте кофе, крепкого чая и энергетиков. Они обезвоживают и возбуждают нервную систему. Придерживайтесь легкой диеты, исключите жареное, острое, соленое», — рассказала специалист. Она также посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет, так как их негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему в этот период усиливается.

Кто спокойно переносит магнитные бури

Обычно влияние магнитных бурь не чувствуют люди молодого и среднего возраста, ведущие активный образ жизни. По словам специалиста, их вегетативная система находится в тонусе и легко адаптируется к внешним изменениям.