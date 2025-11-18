Жителю ХМАО грозит срок за продажу своих банковских счетов

Полиция задержала 18-летнего жителя ХМАО за продажу банковских счетов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) полиция поймала молодого человека, который продал свои счета неизвестным, которые проводили через них денежные переводы. Ему может грозить реальный срок лишения свободы, сообщили в полиции ХМАО.

«Неизвестные через мессенджер предложили 18-лентему жителю Нефтеюганска передать данные для управления его банковскими приложениями за денежное вознаграждение. Он согласился и предоставил злоумышленнику доступ к своим счетам в двух банках. Следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей», — сообщила окружная полиция на официальном сайте. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По информации следствия, 18-летнему югорчанину сначала предложили 6 тысяч рублей за доступ к мобильному приложению одного банка, затем — 20 тысяч рублей за доступ ко второму счету.

После этого по указанию неизвестного он дважды обналичивал поступающие деньги и переводил их на неизвестные счета — всего 43 тысячи рублей. Позже он обнаружил крупные входящие и исходящие переводы, о которых сам не знал. Впоследствии через счета молодого человека прошли подозрительные операции на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Подозреваемый признал вину. Он раскаялся и находится под подпиской о невыезде.