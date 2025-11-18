Четыре региона России озеленят благодаря помощи коллекторов

Саженцы помогут восстановить леса и уменьшить объемы парниковых газов в атмосфере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты профессиональной коллекторской организации (ПКО) «Право онлайн» присоединились к всероссийскому экопроекту «Посади лес». Компания стала спонсором и участником высадки 1200 деревьев в Смоленской, Брянской, Курганской и Удмуртской областях. Ели и сосны будут посажены не только ради восстановления лесов, но и для уменьшения углеродного следа в атмосфере, сообщили URA.RU в пресс-службе «Право онлайн».

«Это важно для ESG-политики. E — Environmental (экологические факторы). Посадки связывают CO2, защищают почвы и воду, возвращают среду обитания животным. S — Social (социальные факторы). Мы поддерживаем общественную инициативу и локальные сообщества: посадки проходят силами волонтеров и региональных команд. G — Governance (корпоративное управление). Проект обеспечивает прозрачность: именные сертификаты, отчеты с фото, видео и GPS-координатами участка», — подчеркнули в компании.

По итогам акции компания «Право онлайн» получит именной сертификат, подтверждающий компенсацию выбросов углекислоты за счет посадки деревьев. Согласно методологии проекта, это дает основание считать компанию углеродно-нейтральной в пределах объема газа, «впитанного» новыми посадками.

Для партнеров и представителей экологического сообщества такой результат станет показателем подлинной ответственности бренда и его вклада в устойчивое развитие — не декларативного, а подтвержденного официальными отчетами. Документы будут опубликованы после полной высадки всех 1200 саженцев.

Проект «Посади лес» — краудфандинговая инициатива «Движения ЭКА», реализуемая с 2015 года. За время работы программы, по данным организаторов, в 58 регионах России было высажено свыше 4,3 млн деревьев при участии более 15 тысяч человек. Согласно отчетам, посадки позволили компенсировать около 716 тысяч тонн углекислого газа и восстановить более 1,2 тысячи гектаров леса.