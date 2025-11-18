Это делать запрещено: какие праздники отмечают 19 ноября 2025

День памяти Павла Ледостава отмечается 19 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В среду, 19 ноября 2025, отмечается сразу несколько знаменательных дат. В этот день православные христиане чтят память святителя Павла Константинопольского, а народный календарь называет эту дату Павлом Ледоставом. Какие традиции связаны с каждым из этих праздников и что можно и нельзя делать в этот день — подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 19 ноября 2025

Память святителя Павла Исповедника

Русская православная церковь 19 ноября вспоминает священномученика Павла, патриарха Константинопольского, жившего в IV веке. Его избрание на патриаршую кафедру в 340 году пришлось на период ожесточенных арианских споров. Несмотря на массовую поддержку православной паствы, святитель четырежды подвергался изгнаниям со стороны императора-арианина Констанция.

Жизнь Павла Исповедника стала примером непоколебимой верности христианским идеалам. После убийства его защитника — благочестивого императора Константа — святитель был окончательно сослан в армянский город Кукуз. Там в 350 году он принял мученическую смерть от рук ариан, которые задушили его омофором прямо во время совершения Божественной литургии. В 381 году при императоре Феодосии Великом мощи святого были торжественно перенесены в Константинополь, что стало важным событием для утверждения православия.

В России святитель Павел получил особое почитание как покровитель военных моряков. В 1797 году была освящена церковь его имени, где начали собирать реликвии, связанные с историей отечественного военно-морского флота.

Народный праздник 19 ноября 2025

Павел Ледостав

В народном календаре 19 ноября известно как Павел Ледостав. Это название связано с древним поверьем о том, что именно в этот день реки и озера окончательно покрываются льдом. Крестьяне внимательно наблюдали за характером ледостава: если лед ложился грудами — ждали богатого урожая хлеба, если же поверхность замерзала гладкой — предвещало скудный год.

Рыбаки начинали готовиться к зимнему подледному лову: доставали снасти, осматривали и чинили их. Однако большинство жителей деревень старались не приближаться к водоемам, опасаясь нечистой силы, которая, по преданиям, особенно активна в период замерзания воды. Чтобы задобрить водяного перед его зимней спячкой, в реки бросали монеты и сладости, надеясь на благосклонность водной стихии весной.

По погодным приметам этого дня судили о характере зимы: снегопад на Павла Ледостава обещал снежную зиму, безветренная погода предвещала скорые морозы, а множество звезд на небе свидетельствовало о надвигающемся похолодании.

Что можно и нельзя делать 19 ноября 2025 года

Разрешенные действия

Согласно народным традициям, в этот день следовало надевать новую или самую красивую одежду, обязательно чистую. Утренние омовения считались особенно благоприятными для встречи зимы. День располагал к исполнению давних обещаний и клятв — считалось, что это принесет новые возможности и приятные перемены в жизни.

Хозяева уделяли внимание домашним животным, следили за их благополучием. Хороший аппетит у лошадей в этот день обещал их здоровье всю зиму, а обильные удои коровы — молоко до самой весны. Женщины готовили блюда из яиц и пекли выпечку, избегая мясных блюд. Вечером семьи собирались вместе за общим столом, укрепляя семейные узы.

Запреты дня

Строго запрещалось стирать белье вручную и развешивать его на улице — это считалось привлечением беды. Нельзя было выполнять тяжелую работу, особенно женщинам. Ходить в грязной, несвежей одежде означало навлечь на себя болезни и несчастья.

Не рекомендовалось много разговаривать попусту, распространять сплетни и плести интриги. Денежные операции — одалживание или взятие в долг — были под запретом. Дальние путешествия откладывали, опасаясь длительной разлуки с семьей и возможных ссор. Обижать животных считалось особенно плохой приметой, способной обернуть судьбу против обидчика.

Российские праздники 19 ноября 2025

День ракетных войск и артиллерии

19 ноября в России отмечается памятный день Вооруженных Сил — День ракетных войск и артиллерии, установленный Указом Президента от 31 мая 2006 года. Праздник посвящен заслугам артиллерии в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, контрнаступление советских войск началось именно 19 ноября 1942 года.

Артиллерия сыграла ключевую роль в этом контрнаступлении, положившем начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Первое упоминание о русской артиллерии относится к 1382 году, когда москвичи использовали «тюфяки» и «пушки великие» при защите города от войск хана Тохтамыша.

В XVI веке артиллерия выделилась в самостоятельный род войск. Современные ракетные войска и артиллерия представляют собой род войск Сухопутных войск ВС РФ, являющийся основным средством огневого поражения противника.

День работника стекольной промышленности

С 2000 года 19 ноября отмечается День работника стекольной промышленности России. Дата выбрана неслучайно — она приурочена ко дню рождения великого русского ученого Михаила Ломоносова, родившегося 19 ноября 1711 года. Именно Ломоносов создал химическое производство глазури, стекла и фарфора, разработал технологию цветных стекол — смальты, которую использовал для создания мозаичных картин.

История стеклоделия на Руси началась в XI веке, когда технология была перенята от византийцев. Первый стекольный завод открылся в 1635 году в селе Духанино. Промышленные масштабы производство приобрело при Петре I, когда в 1705 году на Воробьевых горах был открыт завод по производству стекла и зеркал. Сегодня российская стекольная промышленность представлена десятками предприятий по всей стране, производящих листовое, закаленное, цветное, армированное и многие другие виды стекла.

Международный праздник 19 ноября 2025

Международный мужской день

Ежегодно 19 ноября более 60 стран мира отмечают Международный мужской день, впервые отпразднованный в 1999 году жителями Тринидад и Тобаго. Инициатором выбора даты стал доктор Джероме Тилуксингх, предложивший день рождения собственного отца — 19 ноября — как символ признательности отцовскому авторитету.