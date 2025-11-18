Власти ХМАО запретят шарлатанам заниматься народным целительством

Власти ХМАО будут бороться с лже-целителями и шарлатанами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент здравоохранения ХМАО собирается утвердить регламент, который поможет отсеивать шарлатанов и не позволит им заниматься народным целительством. Разрешения будут выдавать только тем, чью квалификацию проверит специальная комиссия. Проект документа появился на портале окружного правительства.

«Оказание оккультных услуг, магических обрядов и любые методы, которые не соответствуют законодательству, станут основанием для отказа», — говорится в регламенте. Не получат разрешение и те, кто уже когда-то навредил людям своими «услугами».

Комиссия депздрава будет проверять каждого кандидата через медучреждения и официальные базы. Массажист с действующим медсертификатом сможет подтвердить квалификацию, а гадалка или «мастер приворотов» нет.

Продолжение после рекламы