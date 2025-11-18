Власти ХМАО запретят шарлатанам заниматься народным целительством
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Департамент здравоохранения ХМАО собирается утвердить регламент, который поможет отсеивать шарлатанов и не позволит им заниматься народным целительством. Разрешения будут выдавать только тем, чью квалификацию проверит специальная комиссия. Проект документа появился на портале окружного правительства.
«Оказание оккультных услуг, магических обрядов и любые методы, которые не соответствуют законодательству, станут основанием для отказа», — говорится в регламенте. Не получат разрешение и те, кто уже когда-то навредил людям своими «услугами».
Комиссия депздрава будет проверять каждого кандидата через медучреждения и официальные базы. Массажист с действующим медсертификатом сможет подтвердить квалификацию, а гадалка или «мастер приворотов» нет.
Ранее URA.RU писало, что незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медициной влечет за собой ответственность. Согласно КоАП РФ занятие народной медициной без разрешения наказывается административным штрафом в размере от 2000 до 4000 рублей.
