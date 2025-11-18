Путин отметил наградой педагога из ХМАО
Указ подписан президентом 17 ноября
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) тренер-преподаватель «Центра адаптивного спорта Югры» Валерий Прохоров получил почетное звание за многолетний труд в сфере физической культуры и спорта. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин накануне.
«За заслуги в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации“ Прохорову Валерию Ивановичу — тренеру-преподавателю обособленного подразделения города Сургута БУ ДО ХМАО-Югры „Спортивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва „Центра адаптивного спорта““ — гласит текст указа. Документ подписан 17 ноября текущего года.
Этим же указом Орденом дружбы президент страны наградил главу округа Руслана Кухарука. К аналогичной награде представлен митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей.
