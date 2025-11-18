Путин отметил наградой педагога из ХМАО

Указ подписан президентом 17 ноября Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) тренер-преподаватель «Центра адаптивного спорта Югры» Валерий Прохоров получил почетное звание за многолетний труд в сфере физической культуры и спорта. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин накануне.

«За заслуги в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации“ Прохорову Валерию Ивановичу — тренеру-преподавателю обособленного подразделения города Сургута БУ ДО ХМАО-Югры „Спортивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва „Центра адаптивного спорта““ — гласит текст указа. Документ подписан 17 ноября текущего года.