Школы и колледжи ХМАО перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В ХМАО на дистанционное обучение перешли группы в двух колледжах и классы в 12-ти школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО из-за роста заболеваемости в ХМАО на дистанционный формат перевели группы двух колледжей в Нефтеюганске и Покачах. Кроме того, закрыли 24 класса в 12 школах девяти муниципалитетов, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«За прошлую неделю зарегистрировано 79 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели. В связи с заболеваемостью переведены на дистанционные формы обучения шесть групп двух колледжей в Нефтеюганске и Покачи, 24 класса 12-ти школ в девяти муниципальных округах, а также разобщены 17 групп 12-ти детских садов в восьми МО, полностью разобщен детский сад в Ханты-Мансийском районе», — указано на сайте Роспотребнадзора ХМАО.

Показатель заболеваемости в Югре поднялся на 41% — с 56 до 79 случаев на 10 тысяч человек. Уменьшилась заболеваемость COVID-19 и пневмонией. Все заболевшие перенесли коронавирус в виде ОРВИ. По данным анализа вирусов, которые сейчас циркулируют в регионе, чаще всего обнаруживают коронавирус (44,9%), затем риновирус (10,4%), бокавирус (4,7%).

