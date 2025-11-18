Аналитики раскрыли цены на квартиры в ХМАО
Квартиры в новостройках Ханты-Мансийска стоят от шести миллионов рублей
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Эксперты раскрыли актуальные цены на жилье в новостройках и на вторичном рынке ХМАО. В Ханты-Мансийске новостройки в среднем стоят 141 000 рублей за квадратный метр, сообщили URA.RU аналитики компании «Авито Недвижимость».
«Средняя цена квартиры в новостройке Ханты-Мансийска достигла 141 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость жилья на вторичном рынке составляет 112 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили эксперты.
В новостройках Ханты-Мансийска студия стоит от 6,4 млн рублей, однокомнатная квартира от 7,6 млн, двухкомнатная — 9,8 млн, трехкомнатная — 11,9 млн руб. Квартиру с четырьмя комнатами и более можно приобрести от 13,4 млн рублей.
Студии во «вторичке» продаются в среднем за 4,5 млн рублей, однокомнатные — за 5,3 млн, двухкомнатные — за 7,4 млн руб. Трехкомнатные стоят от 8,7 млн, а четырехкомнатные и более — от 9,4 млн рублей.
Югорчане стали реже покупать недвижимость в ипотеку. Эксперты отметили, что объем ипотечных сделок снизился. За первые 10 месяцев 2025 года 79% всех сделок на первичном рынке проходили с использованием жилищного кредита, что на 11 процентных пунктов меньше, чем год назад. На вторичном рынке ипотеку брали в 36% случаев, что на семь процентных пунктов меньше, чем годом ранее.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО высокий спрос на первичное жилье поддерживают программы льготной ипотеки. Также сообщалось, что аналитики фиксировали рост интереса к альтернативным сделкам, когда семьи продают старое жилье для покупки нового.
