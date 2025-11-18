Россиянам начали массово приходить фейковые письма «из ФСБ». Фото
Схемы с поддельными письмами госструктур используют мошенники
В соцсетях распространяется якобы документ ФСБ, где говорится о начале доследственной проверки из-за некой утечки данных. Якобы такие документы могут приходить гражданам лично. Однако эта информация оказалась фейком — правоохранители не рассылают такие документы, сообщают новостные telegram-каналы.
В «постановлении» говорится, что доследственная проверка будет проводиться по факту возможной утечки персональных данных из внутренних систем. Также сообщается о необходимости пройти проверку. Однако ФСБ таких документов не составляла, а подобная схема используется злоумышленниками. Поддельные документы создаются так, чтобы максимально напоминать официальные уведомления. «Многие верят таким „документам“ и в результате отдают деньги мошенникам, якобы участвуя в операции спецслужб», — пишет telegram-канал «Прямой Эфир. Новости».
Киберпреступники в 2025 году достигли небывалого уровня изощренности: они клонируют банковские карты через технологию NFC, создают видеосообщения с голосами родных людей, атакуют детей через онлайн-игры и выманивают персональные данные под видом промокодов. Ущерб от цифрового мошенничества в России исчисляется сотнями миллионов рублей. Подробнее о том, какие методы используют злоумышленники и как не стать их жертвой — в материале URA.RU.
Этот документ - подделка, ФСБ не рассылает такие постановления
