«За какие заслуги?» Поплавская разнесла Крида, получившего заслуженного артиста Республики Башкортостан

Актриса считает тексты песен Егора Крида безнравственными Фото: Предоставлено Яной Поплавской

Певец Егор Крид получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан, которое ему присвоил глава Радий Хабиров. У многих это вызвало вопросы, в том числе и у актрисы Яны Поплавской. В беседе с URA.RU звезда пояснила, что ее в этом смущает больше всего.

«Я знаю огромное количество потрясающих людей, не только актеров, но и эстрадных исполнителей, которые годами работают и известны, но у них нет званий. Для этого же нужно, чтобы кто-то за тебя по ходатайству написал бумажечку, побегал. Конечно, это все печально. За какие такие заслуги дали Криду? За те тексты, что он исполняет детям? Это не лицо нашей эстрады, это другие части тела, извините. И от этого становится тошно», — поясняет актриса.

Поплавская призвала работать на опережение и отправить в Министерство культуры тексты артиста, чтобы в ведомстве внимательно ознакомились с его творчеством. Это нужно сделать на случай, если вдруг кто-то захочет сделать Крида заслуженным артистом России.

Продолжение после рекламы

Яна удивляется: пока президент Владимир Путин требует взращивать в молодых умах наши традиционные ценности, чиновники открещиваются от артистов. Так, министр культуры Ольга Любимова заявила, что эстрадные артисты — это не ее поле ответственности.

«Я тоже никак не могу понять, а кто за них отвечает? Это очень важный юридический вопрос. И я думаю, что если бы кто-то зашел и положил на стол Владимира Владимировича тексты Крида, его бы не было нигде. Я уверена в этом», — резюмировала актриса.