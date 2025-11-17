Россия презентовала в Дубае полностью импортозамещенные модели самолетов

МС-21 может заменить отечественный самолет Ту-154 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 были представлены импортозамещенные модели российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом сообщают журналисты.

«На самолете МС-21 было заменено большинство импортных комплектующих и систем на отечественные», — пишет ТАСС. По данным агентства, серийное производство лайнера запланировано на 2026 год, при этом к 2029 году планируется выйти на производственный уровень в 72 самолета в год. Ранее уже был осуществлен полет второго образца МС-21 с отечественными комплектующими — в конце октября проводились испытания новых российских систем и двигателей ПД-14. Ожидается, что он придет на смену Ту-154 и семейству Ту-204.

SJ-100 представляет собой обновленную модификацию самолета Sukhoi Superjet 100, в которой максимально реализованы принципы импортозамещения комплектующих. Данный ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер создается в соответствии с программой по замещению иностранных систем и компонентов отечественными аналогами.

Согласно заявлениям главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, процесс сертификации SJ-100 планируется завершить в первом квартале 2026 года, после чего будет налажено его серийное производство. Значительным достижением в процессе разработки SJ-100 стал первый полет самолета Superjet с российским двигателем ПД-8, который состоялся 17 марта в Комсомольске-на-Амуре. Данное событие открыло этап летных испытаний двигателя в составе воздушного судна.