Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

Россия презентовала в Дубае полностью импортозамещенные модели самолетов

17 ноября 2025 в 14:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
МС-21 может заменить отечественный самолет Ту-154

МС-21 может заменить отечественный самолет Ту-154

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 были представлены импортозамещенные модели российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом сообщают журналисты.

«На самолете МС-21 было заменено большинство импортных комплектующих и систем на отечественные», — пишет ТАСС. По данным агентства, серийное производство лайнера запланировано на 2026 год, при этом к 2029 году планируется выйти на производственный уровень в 72 самолета в год. Ранее уже был осуществлен полет второго образца МС-21 с отечественными комплектующими — в конце октября проводились испытания новых российских систем и двигателей ПД-14. Ожидается, что он придет на смену Ту-154 и семейству Ту-204.

SJ-100 представляет собой обновленную модификацию самолета Sukhoi Superjet 100, в которой максимально реализованы принципы импортозамещения комплектующих. Данный ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер создается в соответствии с программой по замещению иностранных систем и компонентов отечественными аналогами.

Продолжение после рекламы

Согласно заявлениям главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, процесс сертификации SJ-100 планируется завершить в первом квартале 2026 года, после чего будет налажено его серийное производство. Значительным достижением в процессе разработки SJ-100 стал первый полет самолета Superjet с российским двигателем ПД-8, который состоялся 17 марта в Комсомольске-на-Амуре. Данное событие открыло этап летных испытаний двигателя в составе воздушного судна.

С 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ) проходит международная выставка Dubai Airshow, которая является одной из ключевых площадок для демонстрации достижений в сфере аэрокосмических и оборонных технологий. В рамках мероприятия будут представлены инновационные разработки в области авиации, космических исследований и обороны, а также пройдут летные демонстрации и специализированные конференции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал