Не только обвинения курян: какие еще поступки и слова Балицкого вызывали неоднозначную реакцию

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий стал предметом обсуждений после того, как во время прямой линии сделал неоднозначное заявление, что якобы куряне не смогли защитить Курскую область от украинского вторжения. Спустя время он извинился за свои слова, уточнив, что они были неправильно восприняты. Также на этой же прямой линии одной из тем для обсуждения стало увольнение главы избиркома Запорожской области Галины Катющенко, которое тоже вызвало неоднозначную реакцию. В какие еще подобные случаи попадал Балицкий — в материале URA.RU.

Неоднозначная прямая линия и роковая оговорка

Глава Запорожской области Евгений Балицкий во время прямого эфира сказал, что жители его региона защищали свою землю «не чета курчанам». Именно эти слова и вызвали резкую критику как среди самих жителей Курской области, так и губернатора региона Александра Хинштейна.

Впоследствии Балицкий принес публичные извинения, пояснив, что его слова были неверно истолкованы и критика была направлена не на простых граждан, а на бывшее руководство Курской области. По его словам, этих людей обвиняют в хищении миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений, что и привело к вторжению. Глава Запорожской области выразил надежду, что жители Курской области поймут его позицию, и добавил, что виновные в коррупции заслуживают самого строгого наказания.

Балицкий уволил главу избиркома Запорожья, на что отреагировала даже Памфилова

Незадолго до прямой линии Евгений Балицкий на рабочей встрече с членами избирательной комиссии объявил об освобождении от обязанностей ее председателя, Галины Катющенко. Решение было принято «в связи с утратой доверия» после доклада комитета по противодействию коррупции.

Позднее Балицкий уточнил, что антикоррупционный комитет обнаружил, мол, по счетам Катющенко за год прошло более 40 миллионов рублей, которые она не смогла объяснить. Также она не подала декларацию о доходах, что, по его словам, является грубым нарушением для госслужащего. Балицкий подчеркнул, что не уволил чиновника, а отозвал ее из комиссии в рамках своих полномочий, и заявил, что «никаких привилегий никому быть не может».

Решение Балицкого оспорили

Решение губернатора было оспорено на федеральном уровне. Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова расценила указ Балицкого как превышение полномочий, поскольку члена комиссии, назначенного по представлению ЦИК, может освободить только сама ЦИК. Она пообещала оспорить указ и направила обращение в Генпрокуратуру. Уже 25 октября стало известно, что прокуратура Запорожской области опротестовала указ Балицкого, указав на нарушение избирательного законодательства. Причем еще в августе 2025 года также был подобный момент, когда Памфилова обращалась в Генпрокуратуру в связи с невыплатой зарплат сотрудникам избиркома Запорожской области.

Балицкий вновь высказался о Катющенко

На прямой линии, где Балицкий сделал свое неудачной заявление о курянах, губернатор также вновь поднял вопрос с Катющенко. Он заявил, что причиной отзыва стали коррупционные нарушения, и заявил о давлении со стороны «московских покровителей» Катющенко, которые призывали «договориться».

«Я не увольнял Галину Анатольевну, а отозвал ее с избирательной комиссией. Многие знают, что человек у меня проработал 15 лет, и я ее рекомендовал в комиссию. Она достаточно хорошо себя показала на выборах и проведении референдума. Но закон един для всех», — заявил глава региона.

Балицкий не ужился с Гехт, которую прислали ему в помощь из Челябинска

Ирина Гехт, бывший вице-губернатор Челябинской области, оставила пост председателя правительства Запорожской области после полугода работы, в январе 2025-го. После чего эту должность решено было упразднить. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, одной из причин ухода Гехт стал сложный характер Балицкого. «[Губернатор Евгений] Балицкий ни с кем не может ужиться», — констатировал собеседник издания.

