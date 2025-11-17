Le Monde: коррупционный скандал сильно ударил по Зеленскому
Европейские союзники могут сократить поддержку Киева из-за коррупционного скандала
Фото: Официальный сайт президента Украины
Коррупционный скандал на Украине и наступление российской армии на фронте достаточно серьезно ударили по президенту страны Владимиру Зеленскому. Теперь он вынужден искать поддержки со стороны союзников, пишет французская газета Le Monde.
«Ослабленный коррупционным скандалом и наступлением России Владимир Зеленский ищет поддержки у своих союзников», — говорится в материале Le Monde. По данным газеты, именно для обсуждения военной помощи президент Украины прибыл сегодня с визитом во Францию.
Издание считает, что информация о масштабных коррупционных схемах в Киеве может усилить позиции европейских политиков, выступающих за снижение объема помощи Украине и против ее присоединения к Евросоюзу. Украинское общество, которое уже почти четыре года живет в условиях конфликта, также возмущено разразившимся коррупционным скандалом в стране.
В Елисейском дворце настаивают на том, чтобы Киев вел решительную борьбу с коррупцией. Представитель администрации президента Франции заявил, что украинские власти осведомлены об их требованиях.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении операции «Мидас», в рамках которой были раскрыты детали крупной коррупционной схемы в энергетике. Обвинения предъявлены бизнесмену Тимуру Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову и другим.
В рамках операции «Мидас» прошли обыски у Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского, у отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Миндич покинул страну за несколько часов до обысков. Среди других фигурантов дела — бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе, занимавшемся отмыванием средств. Обвинение предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.
Ранее политолог Владимир Шаповалов сообщил, что Зеленский усугубил коррупционную ситуацию на Украине, прикрывая ее военным положением. Он отметил, что текущий коррупционный скандал, связанный с проблемами в украинской армии, может угрожать власти Зеленского. По его словам, в Киеве уже формируются лагеря, стремящиеся свергнуть президента. Шаповалов также подчеркнул, что коррупция на Украине достигла нового уровня при Зеленском, несмотря на то что страна всегда была известна высоким уровнем взяточничества. По его мнению, текущая ситуация лишь верхушка айсберга, которая может привести к серьезным последствиям для правящей власти, передает «Царьград».
Коррупционный скандал на Украине
