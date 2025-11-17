Le Monde: коррупционный скандал сильно ударил по Зеленскому

Европейские союзники могут сократить поддержку Киева из-за коррупционного скандала Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал на Украине и наступление российской армии на фронте достаточно серьезно ударили по президенту страны Владимиру Зеленскому. Теперь он вынужден искать поддержки со стороны союзников, пишет французская газета Le Monde.

«Ослабленный коррупционным скандалом и наступлением России Владимир Зеленский ищет поддержки у своих союзников», — говорится в материале Le Monde. По данным газеты, именно для обсуждения военной помощи президент Украины прибыл сегодня с визитом во Францию.

Издание считает, что информация о масштабных коррупционных схемах в Киеве может усилить позиции европейских политиков, выступающих за снижение объема помощи Украине и против ее присоединения к Евросоюзу. Украинское общество, которое уже почти четыре года живет в условиях конфликта, также возмущено разразившимся коррупционным скандалом в стране.

В Елисейском дворце настаивают на том, чтобы Киев вел решительную борьбу с коррупцией. Представитель администрации президента Франции заявил, что украинские власти осведомлены об их требованиях.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении операции «Мидас», в рамках которой были раскрыты детали крупной коррупционной схемы в энергетике. Обвинения предъявлены бизнесмену Тимуру Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову и другим.

В рамках операции «Мидас» прошли обыски у Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского, у отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Миндич покинул страну за несколько часов до обысков. Среди других фигурантов дела — бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе, занимавшемся отмыванием средств. Обвинение предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.