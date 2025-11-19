Юрист рассказал, можно ли играть в STALKER 2 и другие игры от украинских компаний
Юрист: предупредил об ответственности за покупки игр от украинских компаний
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Использование ранее приобретенных игр украинской компании GSC Game World которая была признана нежелательной организацией в РФ, остается законным, однако новые покупки в проектах разработчика могут быть признаны финансированием нежелательной организации. Об этом сообщил адвокат Владимир Фокин, комментируя решение Генпрокуратуры РФ о признании деятельности компании нежелательной на территории России.
«Продолжать играть в уже купленные игры можно. Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за сам факт использования ранее приобретенных копий игр», — заявил Владимир Фокин в разговоре с РИА Новости.
Юрист пояснил, что российское законодательство не предусматривает ответственности за запуск уже купленных копий игр, включая S.T.A.L.K.E.R. При этом любые новые финансовые операции с компанией, включая приобретение внутриигрового контента, могут повлечь административную или уголовную ответственность.
Генпрокуратура РФ признала деятельность украинской компании GSC Game World нежелательной на территории России 18 ноября 2025 года из-за спонсирования ВСУ — в 2022 году компания перевела около 17 миллионов долларов на приобретение ударных БПЛА, комплектующих к ним и автомобилей. Также в 2024 году GSC Game World выпустила игру с антироссийским контентом.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.