Юрист рассказал, можно ли играть в STALKER 2 и другие игры от украинских компаний

Юрист: предупредил об ответственности за покупки игр от украинских компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Использование ранее приобретенных игр украинской компании GSC Game World которая была признана нежелательной организацией в РФ, остается законным, однако новые покупки в проектах разработчика могут быть признаны финансированием нежелательной организации. Об этом сообщил адвокат Владимир Фокин, комментируя решение Генпрокуратуры РФ о признании деятельности компании нежелательной на территории России.

«Продолжать играть в уже купленные игры можно. Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за сам факт использования ранее приобретенных копий игр», — заявил Владимир Фокин в разговоре с РИА Новости.

Юрист пояснил, что российское законодательство не предусматривает ответственности за запуск уже купленных копий игр, включая S.T.A.L.K.E.R. При этом любые новые финансовые операции с компанией, включая приобретение внутриигрового контента, могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Продолжение после рекламы