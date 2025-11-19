Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Юрист рассказал, можно ли играть в STALKER 2 и другие игры от украинских компаний

Юрист: за запуск купленных игр GSC Game World нет ответственности по закону РФ
19 ноября 2025 в 08:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юрист: предупредил об ответственности за покупки игр от украинских компаний

Юрист: предупредил об ответственности за покупки игр от украинских компаний

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Использование ранее приобретенных игр украинской компании GSC Game World которая была признана нежелательной организацией в РФ, остается законным, однако новые покупки в проектах разработчика могут быть признаны финансированием нежелательной организации. Об этом сообщил адвокат Владимир Фокин, комментируя решение Генпрокуратуры РФ о признании деятельности компании нежелательной на территории России.

«Продолжать играть в уже купленные игры можно. Российское законодательство не предусматривает никакой ответственности за сам факт использования ранее приобретенных копий игр», — заявил Владимир Фокин в разговоре с РИА Новости.

Юрист пояснил, что российское законодательство не предусматривает ответственности за запуск уже купленных копий игр, включая S.T.A.L.K.E.R. При этом любые новые финансовые операции с компанией, включая приобретение внутриигрового контента, могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Продолжение после рекламы

Генпрокуратура РФ признала деятельность украинской компании GSC Game World нежелательной на территории России 18 ноября 2025 года из-за спонсирования ВСУ — в 2022 году компания перевела около 17 миллионов долларов на приобретение ударных БПЛА, комплектующих к ним и автомобилей. Также в 2024 году GSC Game World выпустила игру с антироссийским контентом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал