В ХМАО при пожаре в «Магните» есть пострадавшие

19 ноября 2025 в 13:57
Фото: Илья Московец © URA.RU

При пожаре в продуктовом магазине «Магнит» в поселке Дорожный (ХМАО) пострадало четыре человека. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«При взрыве и последовавшем пожаре в пристрое к магазину Магнит пострадали четверо. Их доставили в больницу, состояние стабильное», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся продуктовый магазин крупной сети. Площадь пожара достигает 200 кв метров.

