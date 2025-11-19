В ХМАО при пожаре в «Магните» есть пострадавшие

Пожар все еще не удалось потушить Фото: Илья Московец © URA.RU

При пожаре в продуктовом магазине «Магнит» в поселке Дорожный (ХМАО) пострадало четыре человека. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«При взрыве и последовавшем пожаре в пристрое к магазину Магнит пострадали четверо. Их доставили в больницу, состояние стабильное», — сообщил инсайдер.