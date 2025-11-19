В ХМАО при пожаре в «Магните» есть пострадавшие
19 ноября 2025 в 13:57
Пожар все еще не удалось потушить
Фото: Илья Московец © URA.RU
При пожаре в продуктовом магазине «Магнит» в поселке Дорожный (ХМАО) пострадало четыре человека. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«При взрыве и последовавшем пожаре в пристрое к магазину Магнит пострадали четверо. Их доставили в больницу, состояние стабильное», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся продуктовый магазин крупной сети. Площадь пожара достигает 200 кв метров.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал