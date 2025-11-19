В районе пожара в Сургуте образовалась большая пробка. Видео
Водители встали в большую пробку по пути в Дорожный
Фото: Илья Московец © URA.RU
В районе поселка Дорожный в Сургуте, где произошел мощный пожар на территории супермаркета «Магнит», образовалась большая пробка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Большая пробка в районе возгорания. Выбирайте другие маршруты», — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП Сургут».
Пожар вспыхнул в здании «Магнита» по улице Замятинская, 10. Площадь горения составила около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Спасатели вынесли из здания 40 газовых баллонов.
По данным ритейлера «Магнит», причиной происшествия стал взрыв бытового газового баллона в соседней пекарне. По информации источника URA.RU, при пожаре пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.
