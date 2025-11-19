Водители встали в большую пробку по пути в Дорожный Фото: Илья Московец © URA.RU

В районе поселка Дорожный в Сургуте, где произошел мощный пожар на территории супермаркета «Магнит», образовалась большая пробка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Большая пробка в районе возгорания. Выбирайте другие маршруты», — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП Сургут».

Пожар вспыхнул в здании «Магнита» по улице Замятинская, 10. Площадь горения составила около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. Спасатели вынесли из здания 40 газовых баллонов.

