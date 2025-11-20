Врач из Прикамья за взятку выписала «липовые» больничные листы

В Чусовом Пермского края врач пошла на встречу человеку, который хотел прогулять работу. Она оформила здоровому человеку больничные листы и получила за это деньги. За это женщина оказалась на скамье подсудимых, копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении редакции.

«Пермяк не хотел идти на работу. Он обратился к своей знакомой, которая работает врачом, чтобы она оформила ему больничный лист по болезни, которой не было. Женщина на это согласилась. За услугу она получила менее 10 тысяч рублей. Когда правда вскрылась в отношении врача было возбуждено уголовное дело», — говорится в решении суда. Помимо этого случая врача уличили в аналогичном оформлении больничного листа тому, кому это не положено.