Пермяки отнесли в банки три тонны мелочи

В период проведения осенней акции «Монетная неделя» жители Пермского края сдали в банки 673 тысячи монет. Суммарная стоимость денег составила около трех млн рублей, а общий вес монет превысил три тонны.

«Акция, ставшая уже традиционной, направлена на возвращение в оборот монет, которые находятся у населения. В Прикамье монеты принимали 17 банков и их 65 подразделений. А также более 350 розничных магазинов крупных торговых сетей», — рассказали URA.RU в пермском отделении Банка России.

По сравнению с весенней «Монетной неделей» объем сданной мелочи увеличился на 500 тысяч рублей, а вес — более чем на 450 килограммов. Наиболее распространенными номиналами среди сданных монет стали 1 рубль (треть от общего количества) и 10 рублей (четверть от собранной мелочи).

