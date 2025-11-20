Пермяки отнесли в банки три тонны мелочи
По сравнению с весенней «Монетной неделей» объем сданной мелочи увеличился на 500 тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В период проведения осенней акции «Монетная неделя» жители Пермского края сдали в банки 673 тысячи монет. Суммарная стоимость денег составила около трех млн рублей, а общий вес монет превысил три тонны.
«Акция, ставшая уже традиционной, направлена на возвращение в оборот монет, которые находятся у населения. В Прикамье монеты принимали 17 банков и их 65 подразделений. А также более 350 розничных магазинов крупных торговых сетей», — рассказали URA.RU в пермском отделении Банка России.
По сравнению с весенней «Монетной неделей» объем сданной мелочи увеличился на 500 тысяч рублей, а вес — более чем на 450 килограммов. Наиболее распространенными номиналами среди сданных монет стали 1 рубль (треть от общего количества) и 10 рублей (четверть от собранной мелочи).
Вторая в этом году всероссийская акция проходила в Прикамье с 22 сентября по 4 октября. Участники могли бесплатно обменять накопленные монеты на бумажные деньги или пополнить банковский счет на сумму сданной мелочи. По всей стране в рамках осенней акции удалось вернуть в оборот более 56 млн монет на общую сумму 245 млн рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!