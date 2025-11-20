Специалисты компании в течение двух дней проводили работы по прочистке канализационной сети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми на улице Чехова произошел засор в системе водоотведения. Причиной неполадки стали предметы, которые не должны попадать в канализацию: шина от легкового автомобиля, тряпки и палки.

«Специалисты компании в течение двух дней проводили работы по прочистке канализационной сети. В результате из колодца была извлечена шина, которая застряла в коллекторе и стала причиной образования затора. Вместе с ней были удалены и другие предметы, сброшенные горожанами в унитазы. Это комья влажных салфеток и тряпки», — рассказали URA.RU в пресс-службе РКС «Новогор-Прикамье».

Из-за засора сточная вода не могла свободно проходить по системе, что привело к подтоплению подвалов нескольких жилых домов. В настоящее время специалисты устранили проблему: мусор извлечен, трубопровод промыт, работа хозбытовой канализации восстановлена. Откачка стоков из подвалов жилых домов запланирована на 20 ноября.

