Подвалы пермяков в Мотовилихе затопило из-за шины и бытового мусора. Фото
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Мотовилихинском районе Перми на улице Чехова произошел засор в системе водоотведения. Причиной неполадки стали предметы, которые не должны попадать в канализацию: шина от легкового автомобиля, тряпки и палки.
«Специалисты компании в течение двух дней проводили работы по прочистке канализационной сети. В результате из колодца была извлечена шина, которая застряла в коллекторе и стала причиной образования затора. Вместе с ней были удалены и другие предметы, сброшенные горожанами в унитазы. Это комья влажных салфеток и тряпки», — рассказали URA.RU в пресс-службе РКС «Новогор-Прикамье».
Из-за засора сточная вода не могла свободно проходить по системе, что привело к подтоплению подвалов нескольких жилых домов. В настоящее время специалисты устранили проблему: мусор извлечен, трубопровод промыт, работа хозбытовой канализации восстановлена. Откачка стоков из подвалов жилых домов запланирована на 20 ноября.
Фото: Предоставлено URA.RU пресс-службой РКС «Новогор-Прикамье»
