Пермяки не могут улететь в Москву и прилететь из Египта
Задержки по некоторым направлениям составили более 12 часов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В пермском аэропорту «Большое Савино» 20 ноября зафиксированы значительные задержки рейсов — свыше 12 часов. Так, рейс авиакомпании Nordwind, который должен был отправиться из краевой столицы в Москву в 04:00, но был перенесен на 17:45.
«Рейс авиакомпании „Россия“ задерживается чуть более чем на час. Вместо 13:20 прибытие в Пермский край ожидается в 14:45. Кроме того, возникли задержки и у рейсов из египетского Шарм-эль-Шейха», — сказано на онлайн-табло аэродрома.
Два самолета не смогли вылететь вовремя. Первый рейс, планировавшийся к прибытию в Пермь в 02:15, был отложен более чем на 12 часов — теперь его ожидают в 15:40.
