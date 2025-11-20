Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермяки не могут улететь в Москву и прилететь из Египта

В пермском аэропорту задержки рейсов превысили 12 часов
20 ноября 2025 в 10:56
Задержки по некоторым направлениям составили более 12 часов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В пермском аэропорту «Большое Савино» 20 ноября зафиксированы значительные задержки рейсов — свыше 12 часов. Так, рейс авиакомпании Nordwind, который должен был отправиться из краевой столицы в Москву в 04:00, но был перенесен на 17:45.

«Рейс авиакомпании „Россия“ задерживается чуть более чем на час. Вместо 13:20 прибытие в Пермский край ожидается в 14:45. Кроме того, возникли задержки и у рейсов из египетского Шарм-эль-Шейха», — сказано на онлайн-табло аэродрома. 

Два самолета не смогли вылететь вовремя. Первый рейс, планировавшийся к прибытию в Пермь в 02:15, был отложен более чем на 12 часов — теперь его ожидают в 15:40.

