В Пермском крае пьяный водитель автобуса сбил насмерть пешехода

Водитель был в состоянии опьянения из-за употребления фенобарбитала — действующего вещества препарата «Корвалол» Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный отдел ОМВД России «Краснокамский» завершил расследование уголовного дела против 62-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, что привело к смерти человека по неосторожности. Преступление совершено лицом, находившимся в состоянии опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

«Инцидент произошел в конце февраля 2025 года. Обвиняемый управлял городским автобусом и двигался по улице Коммунистической. Возле дома № 15 он не пропустил пешехода на переходе и совершил на него наезд. В результате ДТП 61-летний мужчина получил смертельные травмы», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.