Топовый пермский рыбак рассказал, где какую рыбу ловить зимой
В Прикамье стартует сезон зимней рыбалки
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В Пермском крае много мест для зимней рыбалки. Любители подледного клева меняют их в зависимости от того, как давно окреп лед и какую рыбу они намерены поймать. О том, куда, когда и за какой рыбой ехать URA.RU рассказал один из самых известных рыбаков в Прикамье, а также владелец паблика «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» Рафаэль Рахматуллин.
В самом начале беседы Рафаэль отметил, что раньше люди рыбачили в местах шаговой доступности. Сейчас принцип подледной рыбалки несколько изменился. Люди выбирают места в зависимости от времени зимнего сезона. Как только встает лед едут в одно место, после меняют на другое, а потом и на третье. Он отметил, что порой проходит и проезжает по 50-60 километров по льду, чтобы найти место скопления рыбы. О том, что с собой необходимо брать на зимнюю рыбалку агентство рассказывало в предыдущем материале.
Пруды
«Как только встает первый лед, это случается на прудах. В прошлом году мы рыбачили уже в середине ноября. Сейчас до сих пор ждем. Там мы ловим ротанов, окуня, плотву», — поделился пермяк. Он подчеркнул, что большие пруды такие как Нытвенский или Очерский застывают позже, но зато там можно поймать щуку и судака. «Пруды примечательны тем, что там ловят рыбу только в начале зимы. Потом вода там очень сильно охлаждается, и рыба впадает в такое состояние, когда перестает клевать», — отметил Рафаэль.
Заливы
Заливы рек замерзают сразу после прудов. Как правило это заливы Камы, Сылвы, Чусовой и других крупных рек региона. В таких местах ветер менее сильный и лед «встает» быстрее, чем на середине водоема. «Здесь мы ловим судака, окуня, плотву, щуку. Рыба клюет и на мормышку, и на блесну, и на любые силиконовые приманки», — поделился рыбак.
Реки
Большие водоемы замерзают позже всего. Как только на реках образуется достаточный для рыбалки слой льда, все перебираются туда. «Тут уже каждый выбирает для себя какую именно рыбу он хочет поймать. К примеру, окунь предпочитает обитать на бровках или в районе кочек, чтобы было не очень глубоко. Плотву можно ловить и на глубине, и на мели, но ей важен прикорм. Судак же — это всегда поисковая рыбалка. В день мы можем проехать 30-40-50 километров на снегоходах, проверяем перспективные места», — рассказал Рафаэль.
