Топовый пермский рыбак рассказал, где какую рыбу ловить зимой

В Прикамье стартует сезон зимней рыбалки

В Пермском крае много мест для зимней рыбалки. Любители подледного клева меняют их в зависимости от того, как давно окреп лед и какую рыбу они намерены поймать. О том, куда, когда и за какой рыбой ехать URA.RU рассказал один из самых известных рыбаков в Прикамье, а также владелец паблика «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» Рафаэль Рахматуллин.

В самом начале беседы Рафаэль отметил, что раньше люди рыбачили в местах шаговой доступности. Сейчас принцип подледной рыбалки несколько изменился. Люди выбирают места в зависимости от времени зимнего сезона. Как только встает лед едут в одно место, после меняют на другое, а потом и на третье. Он отметил, что порой проходит и проезжает по 50-60 километров по льду, чтобы найти место скопления рыбы. О том, что с собой необходимо брать на зимнюю рыбалку агентство рассказывало в предыдущем материале.

Пруды

«Как только встает первый лед, это случается на прудах. В прошлом году мы рыбачили уже в середине ноября. Сейчас до сих пор ждем. Там мы ловим ротанов, окуня, плотву», — поделился пермяк. Он подчеркнул, что большие пруды такие как Нытвенский или Очерский застывают позже, но зато там можно поймать щуку и судака. «Пруды примечательны тем, что там ловят рыбу только в начале зимы. Потом вода там очень сильно охлаждается, и рыба впадает в такое состояние, когда перестает клевать», — отметил Рафаэль.

Заливы

Заливы рек замерзают сразу после прудов. Как правило это заливы Камы, Сылвы, Чусовой и других крупных рек региона. В таких местах ветер менее сильный и лед «встает» быстрее, чем на середине водоема. «Здесь мы ловим судака, окуня, плотву, щуку. Рыба клюет и на мормышку, и на блесну, и на любые силиконовые приманки», — поделился рыбак.

Реки