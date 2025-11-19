Житель ХМАО убил своего брата и вывез тело в лес

Мужчина оставил тело брата в лесу Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Житель Лянтора (ХМАО) убил своего двоюродного брата, а затем вывез его тело в лес. Об этом сообщили в Следкоме Югры.

«По версии следствия, ночью 28 октября потерпевший пришел к родственнику для выяснения отношений. Между мужчинами произошла драка, и обвиняемый ударил ножом потерпевшего в шею. Осознав содеянное, он замыл кровь в квартире, выбросил орудие преступления и вывез тело и личные вещи убитого в лес. После этого он планировал покинуть регион», — сказано в сообщении.

Через несколько дней в полицию обратилась сожительница мужчины из-за того, что он несколько дней не выходит на связь. На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий тело пропавшего обнаружили в лесном массиве.

