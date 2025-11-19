В ХМАО пациент с пневмонией погиб после ошибочного диагноза
В Югре мужчина погиб от осложнений, которые развились на фоне тяжелой пневмонии
Пациент Советской районной больницы умер после того, как врачи несколько раз отказали ему в госпитализации. Мужчине ставили диагноз ОРВИ, хотя у него развивалась тяжелая пневмония.
«В больнице Советского скончался человек, он пять раз обращался к фельдшерам с недомоганиями, но ему отказывали в госпитализации. Поставили ОРВИ, назначили пить арбидол и сидеть дома. В итоге у него оказалась пневмония, которая дала осложнение на легкие и сердце. Его пришлось перевезти в ОКБ Ханты-Мансийска и провести операцию на сердце, после чего он скончался», — рассказал URA.RU адвокат Амур Хутиев, представляющий интересы супруги потерпевшего. После операции состояние ухудшилось, и пациента спасти не удалось.
В распоряжении редакции есть копия справки о смерти мужчины. В документе указаны отек и инфаркт головного мозга, а также инфекционный эндокардит.
Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По словам Хутиева, активные следственные действия начались только спустя полгода: «Я обратился с письмом к Президенту, указав на пробелы в законе. Врач, фактически не проведя действий по установлению диагноза, остается без какой-либо ответственности», — отметил адвокат. Сейчас назначена экспертиза, идут допросы медработников.
URA.RU направило запросы в департамент здравоохранения Югры и следственный комитет. Ответы ожидаются.
