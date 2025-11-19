Ходорковский* включен в список террористов и экстремистов: что известно о жизни экс-главы ЮКОСа

Росфинмониторинг внес Ходорковского* в список террористов и экстремистов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Предприниматель и бывший руководитель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский* (признан Минюстом РФ иноагентом и включен с список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) включен в список террористов и экстремистов в России. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга. Что известно о жизни предпринимателя — в материале URA.RU.

Детство и образование

Ходорковский родился 26 июня 1963 года в Москве. Его родители были инженерами-химиками и трудились на заводе «Калибр». Получив среднее образование в школе №1503, где углубленно изучалась химия, в 1981 году он стал студентом Московского химико-технологического института имени Менделеева (в настоящее время — РХТУ).

Во время учебы Ходорковский не только демонстрировал выдающиеся академические результаты и был лидером среди однокурсников на протяжении всех пяти лет обучения, но и совмещал учебу с работой плотником в жилищно-строительном кооперативе «Эталон». Также будущий иноагент принимал активное участие в деятельности комсомола. Кроме того, Ходорковский завершил обучение в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова и в 1988 году получил диплом по специальности «финансист».

Предприниматель основал центр научно-технического творчества молодежи

В 1987 году Ходорковский* создал Центр научно-технического творчества молодежи

В конце 1980-х годов Михаил Ходорковский coосновал Центр научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Эта структура, пользуясь возможностями переходного периода, занималась разнообразным и высокодоходным бизнесом, включая импорт компьютеров и торговлю дефицитными товарами. Полученная прибыль позволила создать кооперативный банк, который в 1990 году был преобразован в банк МЕНАТЕП. Благодаря установленным связям в правительстве РСФСР, банк получил статус уполномоченного и начал обслуживать счета ключевых государственных ведомств, включая Минфин.

В 1992 году Ходорковский начал стратегический переход от банковского бизнеса к созданию промышленной империи. В 1994-1995 годах МЕНАТЕП активно участвовал в залоговых аукционах и инвестиционных конкурсах, в результате которых приобрел крупные пакеты акций ведущих промышленных предприятий страны в сфере добычи удобрений, цветной металлургии и лесопромышленного комплекса. Эти приобретения заложили основу будущей нефтяной компании ЮКОС и промышленной группы.

ЮКОС

Нефтяная компания ЮКОС была создана в 1993 году по решению российского правительства. В 1995 году в ходе так называемых «залоговых аукционов» государство передало 78% акций компании банку МЕНАТЕП, контролируемому Ходорковским и его партнерами, за 350 миллионов долларов. На тот момент ЮКОС был убыточным предприятием с огромными долгами и задержками зарплат, и лишь группа Ходорковского проявила к нему интерес, хотя существуют утверждения, что аукцион не был полностью конкурентным.

Под руководством Ходорковского ЮКОС провел масштабную реструктуризацию, привлек инвестиции и к 2003 году превратился из убыточного предприятия в лидера мирового энергетического рынка с капитализацией в 40 миллиардов долларов. Однако в том же году началось «дело ЮКОСа», сорвавшее компании слияние со «Сибнефтью».

«Дело ЮКОСа»

Ходорковский, на тот момент самый богатый человек России, был арестован 25 октября 2003 года

Ходорковский, на тот момент самый богатый человек России, был арестован 25 октября 2003 года. Уже 3 ноября бизнесмен покинул пост в компании ЮКОС. 31 мая 2005 года суд вынес приговор, признав его виновным по шести статьям Уголовного кодекса РФ, включая уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Изначально ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, однако 22 сентября 2005 года Мосгорсуд сократил срок до восьми лет. После этого Ходорковский был отправлен в колонию, расположенную в Краснокаменске Читинской области.

В начале февраля 2007 года в отношении Михаила Ходорковского было возбуждено второе уголовное дело. Ему были предъявлены обвинения в хищении примерно 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег. 30 декабря 2010 года суд признал его виновным по статьям «Хищение» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» и приговорил к 13,5 года лишения свободы в колонии общего режима. При этом к назначенному сроку были добавлены оставшиеся полгода по первому уголовному делу.

24 мая 2011 года Мосгорсуд смягчил приговор по второму уголовному делу, сократив срок наказания до 13 лет. В июне 2011 года Ходорковского перевели в исправительную колонию № 7, которая находится в городе Сегежа (Карелия).

20 декабря 2012 года Президиум Мосгорсуда уменьшил срок наказания до 11 лет в связи с изменениями в ряде статей Уголовного кодекса РФ. 6 августа 2013 года Верховный суд дополнительно сократил наказание до 10 лет и 10 месяцев, в результате чего срок заключения должен был завершиться в августе 2014 года.

Однако 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, в результате чего тот был освобожден от дальнейшего отбывания наказания. В общей сложности бизнесмен провел в местах лишения свободы более 10 лет.

Третье уголовное дело

В октябре 2025 года ФСБ возбудила против Ходорковского* дело о насильственном захвате власти

В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении нового уголовного дела в отношении Ходорковского и участников «Антивоенного комитета России»** (организация признана нежелательной в РФ). Их обвиняют в насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.

Помимо Михаила Ходорковского, в числе фигурантов дела — бывший премьер-министр Михаил Касьянов (признан Минюстом РФ иноагентом); чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов); политик Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов); бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов); актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов); политолог Екатерина Шульман (признана Минюстом РФ иноагентом); бизнесмен Евгений Чичваркин (признан Минюстом РФ иноагентом) и другие. В деле фигурирует свыше 20 лиц.

В ФСБ указали, что «Антивоенный комитет России» (АКР) был основан в феврале 2022 года с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в стране. В апреле 2023 года АКР принял Берлинскую декларацию, в которой говорится о необходимости ликвидации действующих органов власти в России.

Также спецслужба сообщила, что в октябре 2025 года при участии АКР в Парламентской ассамблее Совета Европы была создана Платформа российских демократических сил. Ходорковский представляет ее западным странам как «учредительное собрание переходного периода» и альтернативу органам власти РФ.

По данным ФСБ, Ходорковский и другие основатели АКР финансировали украинские националистические подразделения, которые в России признаны террористическими, а также вербовали боевиков для силового захвата власти в стране. В ФСБ подчеркнули, что все, кто причастен к деятельности Ходорковского и его сторонников, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Личная жизнь

Личная жизнь

Михаил Ходорковский был женат дважды.

Михаил Ходорковский был женат дважды. Первый брак, заключенный в студенческие годы с Еленой Добровольской, по его словам, оказался не счастливым, но с бывшей супругой у него сохранились доброжелательные отношения.

От этого брака у него есть сын Павел, который родился в 1985 году и проживает в США. У Павла две дочери: старшая — Диана, она родилась в декабре 2009 года.

Со своей второй супругой Инной Михаил Ходорковский состоит в браке с 1991 года. На момент заключения брака Инна работала в банке МЕНАТЕП. В этом союзе у Ходорковского 26 апреля 1991 года родилась дочь Анастасия, которая занимается фотографией. Также у пары есть сыновья-близнецы — Глеб и Илья, они родились 17 апреля 1999 года.

По информации на 2013 год, близнецы обучались и проживали в Швейцарии. К 2020 году Илья начал работать медиком на скорой помощи в Лондоне, а Глеб получал образование в этой же стране, специализируясь в области фармакологии.

Что случилось с московской недвижимостью Ходорковского

В феврале 2025 года суд Москвы принял решение о прекращении права пользования жильем супругой и детьми Михаила Ходорковского. Кроме того, Мещанский районный суд столицы в октябре вынес решение о конфискации земельного участка в подмосковной Жуковке, связанного с именем бывшего главы ЮКОСа. Хотя формальным владельцем участка, находящегося на Рублевке, считается бывший совладелец ЮКОСа Владимир Дубов, скрывающийся от следствия, судебные приставы указывают на то, что земля фактически принадлежит Ходорковскому. В настоящее время с этого участка взыскивают средства в соответствии с двумя приговорами.

