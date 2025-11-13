Политолог для школьников: кто такая Екатерина Шульман*, внесенная в реестр террористов

После начала СВО Екатерина Шульман* выехала в Германию как стипендиат фонда имени Роберта Боша Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Екатерина Шульман (признана Минюстом РФ иноагентом в России) была включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Еще в апреле 2022 года она уже была признана иностранным агентом, а впоследствии объявлена в федеральный розыск — ее попытки оспорить этот статус в суде оказались безуспешными.

В рамках правового преследования в отношении Шульман было возбуждено уголовное дело за уклонение от обязанностей иностранного агента, по которому Мещанский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Дополнительно суд оштрафовал политолога за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги — организацией, признанной в России нежелательной. Подробнее о том кто такая Екатерина Шульман, имеющая определенную популярность в интернете, в том числе и среди школьников — в материале URA.RU.

Интерпретирует события по своему

Екатерина Шульман, российский политолог и публицист, получившая популярность среди молодежи за способность доступно излагать сложные политические процессы. При этом ее аналитические материалы представляли собой личную интерпретацию событий в России и мире, без объективности. Также ее лекции отличались отсутствием профессиональной терминологии и всегда были ориентированы именно на широкую аудиторию. За счет чего она и стала приобретать большую популярность, особенно в интернете.

Продолжение после рекламы

После школы уехала из России, но затем вернулась

Политолог родилась 19 августа 1978 года в Туле в семье педагогов. Окончив школу с серебряной медалью, она продолжила образование в канадском колледже Джорджа Брауна, где совершенствовала знание английского языка и изучала зарубежную культуру.

По возвращении в Россию в 2001 году Шульман поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, получив диплом политолога. В настоящее время общественный интерес сосредоточен преимущественно на ее личных политических взглядах, которые она популяризирует через свои лекции.

Депутатское прошлое Шульман*

Профессиональную карьеру Екатерина Шульман начала в 1996 году в Туле, работая в управлении общей политики в течение трех лет. После переезда в Москву она заняла должность помощника депутата от партии «Яблоко», параллельно работая экспертом в Аналитическом управлении Государственной думы до 2006 года.

В 2013 году Шульман защитила кандидатскую диссертацию по политическим условиям трансформации законотворческого процесса в современной России в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Затем она занимала позицию доцента на кафедре института общественных наук.

Сотрудничество с иноагентами и нежелательными организациями

С 2013 года Екатерина Шульман активно занимается просветительской деятельностью, публикуя аналитические материалы и видеолекции в интернете. Шульман регулярно участвовала в программах радио «Эхо Москвы» (ликвидирована на территории России), вела проект совместно с блогером Майклом Наки (признан Минюстом РФ иноагентом), выступала на канале «Дождь» (Минюстом России включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и признан в РФ нежелательной организацией) и в эфире RTVI. Ее лекции о трансформации социальных институтов и политическом прогнозировании собирали полные залы из-за простой подачи.

В 2022 году, после начала СВО, политолог провела цикл выступлений с критикой России. В этот же период она отправилась в Германию как стипендиат фонда имени Роберта Боша.

В 2023 году Шульман продолжила международную просветительскую деятельность. Она выступила с лекцией в Ереване о политическом прогнозировании и принимала участие в дискуссии в лондонском Пушкинском доме, где анализировались социально-экономические последствия санкций.

Деятельность Шульман* в настоящее время

Екатерина Шульман* состоит в браке с филологом Михаилом Шульманом, специалистом по творчеству Владимира Набокова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Екатерина Шульман по-прежнему сохраняет авторитет среди части аудитории. В течение 2024 года она активно участвовала в публичной дискуссии, давая интервью на различных платформах, где высказывала свои взгляды на внутреннюю политику, международные отношения.

Продолжение после рекламы

Однако в 2025 году в отношении нее начались судебные преследования. Сначала ее оштрафовали за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги (Минюст РФ внес организацию в перечень нежелательных организаций), затем объявили в розыск. Позже суд заочно арестовал ее по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, а в ноябре внесли в реестр террористов и экстремистов.