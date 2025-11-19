Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждены дома и ранен мирный житель

19 ноября 2025 в 20:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за атаки дрона пострадал один человек

Из-за атаки дрона пострадал один человек

Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Красная Яруга Белгородской области из-за атаки ВСУ по грузовику пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Водитель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму», — написал Гладков в своем telegram-канале. У машины повреждена кабина.

По словам Гладкова, другой дрон ударил по дороге, из-за чего в трех квартирах выбило окна. Также в селах Ясные Зори, Головчино и Новостроевка-Первая из-за украинских дронов повреждены объекты инфраструктуры. В селе Байцуры из-за БПЛА пробита крыша, повреждены фасад и остекление. В селе Долгом тоже ударил дрон — в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка дрон повредил забор.

Продолжение после рекламы

Ранее в регионе в результате ударов дронов пострадали два мирных жителя — мужчина в селе Илек-Кошары и женщина в поселке Октябрьский. Также повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал