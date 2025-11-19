ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждены дома и ранен мирный житель
Из-за атаки дрона пострадал один человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
В поселке Красная Яруга Белгородской области из-за атаки ВСУ по грузовику пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Водитель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму», — написал Гладков в своем telegram-канале. У машины повреждена кабина.
По словам Гладкова, другой дрон ударил по дороге, из-за чего в трех квартирах выбило окна. Также в селах Ясные Зори, Головчино и Новостроевка-Первая из-за украинских дронов повреждены объекты инфраструктуры. В селе Байцуры из-за БПЛА пробита крыша, повреждены фасад и остекление. В селе Долгом тоже ударил дрон — в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка дрон повредил забор.
Ранее в регионе в результате ударов дронов пострадали два мирных жителя — мужчина в селе Илек-Кошары и женщина в поселке Октябрьский. Также повреждены жилые дома и другие объекты инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
