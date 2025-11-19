ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждены дома и ранен мирный житель

Из-за атаки дрона пострадал один человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Красная Яруга Белгородской области из-за атаки ВСУ по грузовику пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Водитель самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму», — написал Гладков в своем telegram-канале. У машины повреждена кабина.

По словам Гладкова, другой дрон ударил по дороге, из-за чего в трех квартирах выбило окна. Также в селах Ясные Зори, Головчино и Новостроевка-Первая из-за украинских дронов повреждены объекты инфраструктуры. В селе Байцуры из-за БПЛА пробита крыша, повреждены фасад и остекление. В селе Долгом тоже ударил дрон — в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка дрон повредил забор.

