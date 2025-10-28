Украинские дроны атаковали несколько сел и городов Белгородской области

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Белгородской области зафиксированы обстрелы населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины. На территории региона были совершены атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали мирные жители. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадали два мирных жителя — один мужчина и одна женщина. Инциденты произошли в селах Илек-Кошары, Борисовка, а также в городе Шебекино и поселке Октябрьский.

«В селе Илек-Кошары Ракитянского района от удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Бригада скорой оказала необходимую помощь, от госпитализации пострадавший отказался. В городскую больницу №2 Белгорода доставлена женщина после атаки беспилотника на многоквартирный дом в поселке Октябрьский. Диагноз — баротравма», — сообщил Гладков в telegram-канале.