Украинские дроны атаковали несколько сел и городов Белгородской области
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Белгородской области зафиксированы обстрелы населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины. На территории региона были совершены атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали мирные жители. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атак пострадали два мирных жителя — один мужчина и одна женщина. Инциденты произошли в селах Илек-Кошары, Борисовка, а также в городе Шебекино и поселке Октябрьский.
«В селе Илек-Кошары Ракитянского района от удара дрона по легковому автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Бригада скорой оказала необходимую помощь, от госпитализации пострадавший отказался. В городскую больницу №2 Белгорода доставлена женщина после атаки беспилотника на многоквартирный дом в поселке Октябрьский. Диагноз — баротравма», — сообщил Гладков в telegram-канале.
По уточненной информации губернатора, повреждения также получили жилые объекты — частный дом в городе Шебекино подвергся атаке FPV-дрона. От удара выбиты окна, посечены стены здания. В селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации дрона повреждено еще одно домовладение. В Илек-Кошарах у автомобиля, который оказался в эпицентре дрона, поврежден кузов и выбиты стекла. Власти области продолжают сбор и уточнение данных о последствиях атак, решается вопрос о материальной помощи пострадавшим и проведении восстановительных работ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.