Евгения Черенкова — основатель локального бренда одежды в Сургуте «Северный берег» Фото: предоставлено URA.RU Евгенией Черенковой

В Сургуте (ХМАО) развивается локальный бренд одежды «Северный берег», который создала предприниматель Евгения Черенкова. Ее вещи уже выбирают первые лица региона, а сама концепция — старославянская эстетика в современном исполнении — обрела новый современный смысл и даже стала модной у молодежи. Мы поговорили с Евгенией о том, какую миссию несут ее изделия, как бренд стал узнаваемым и что стоит за интересом власти к региональному производству. Подробности — в интервью URA.RU.

— Евгения, как вышло, что ваши вещи купил глава Сургута Максим Слепов?

Евгения Черенкова и глава Сургута Максим Слепов Фото: предоставлено URA.RU Евгенией Черенковой

Мы познакомились с Максимом Николаевичем на летнем городском фестивале, где представляли свою коллекцию. Там он впервые заинтересовался нашими изделиями и купил футболку «Сургут». Ему откликнулась наша коллекция, Максим Николаевич отметил близость к традиционным ценностям.

В отличие от многих югорских брендов одежды, которые опираются прежде всего на орнаменты северных народов, мы несем идею популяризации русского стиля: все вышитые надписи на наших изделиях вдохновлены старославянской вязью, однако в иллюстрациях мы используем современные русские слова, понятные всем. Это такой бережный микс культурного кода и современной casual-эстетики.

— Кто еще из известных югорчан выбирает ваш бренд?

Я слышала, что наша футболка с «нефтяным» принтом есть в коллекции одежды губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука. Это одна из знаковых моделей: узнаваемая имитация капель нефти — черной на белом или золотой на черном фоне.

— Это помогает вам как дополнительная реклама?

Для меня это больше проявление уважения и признание на высоком уровне. Главы нашего региона, города уважаемые люди, которым доверяют. Это лидеры мнений. Руслана Николаевича любят в округе, Максима Николаевича — в Сургуте. Югорчане хотят быть похожими на них, поэтому часто слышим запрос: «Хочу такую же футболку, как у главы Сургута».

— Недавно глава города появился на публике в необычной толстовке от вашего бренда. Это лимитка?

Максим Слепов в эксклюзивной толстовке от «Северного берега» Фото: предоставлено URA.RU Евгенией Черенковой

Максим Николаевич был в худи на выставке модных товаров в Сургуте. На груди — вышивка «Звезда Оби — Сургут мосты Сибири», посвященная к значимому событию — завершению строительства моста через Обь. Подобное изделие может заказать любой желающий.

— Какая миссия изначально заложена в бренд?

Я работаю в типографии много лет и сотрудничаю с многими местными и российскими брендами одежды и аксессуаров, помогая создавать для них маркировку и упаковку. Со временем родилась идея создать свой проект. Прежде всего хотелось выразить свою любовь к Родине, культуре, корням. Профессионально, достойно без использования китчевых иллюстраций на русскую тематику.

В иллюстрациях мы стилизуем узнаваемые образы из фольклора и крылатые фразы. Много работаем с вышивкой — это тоже уважение к традиционному ремеслу и к культуре.

— Почему именно одежда, а не сувенирная продукция?

Обусловлено личным интересом к фешн-индустрии. Хотелось создать одежду, которую легко можно стилизовать и вписать в образ жизни современного человека, при этом которая бы сочетала в себе красоту, практичность и смысловую составляющую, которая могла бы стать самостоятельным арт объектом. На данный момент работаем над созданием линейки сувенирной продукции и аксессуаров.

— Кто создает иллюстрации?

Иллюстрации для бренда придумывает художник из Владимира Фото: предоставлено URA.RU Евгенией Черенковой

Художник Дмитрий Барков. Он профессиональный художник — каллиграф, ранее занимался росписью храмов — у него есть нужное чувство стиля и уровень мастерства. И при этом он умеет создавать современные визуальные образы и принты. Идеи иллюстраций мы обсуждаем совместно, в его компетенции их реализовать — создать сначала в виде эскиза на бумаге и после оцифровать — перевести в векторную графику.

— Как удается найти баланс, чтобы старославянская стилистика не выглядела «музейной», а звучала современно?

Это задача и труд художника: соединять культурный код с современными визуальными приёмами и смыслами. Мы не просто рисуем и вышиваем старославянские фразы, а адаптируем их под сегодняшний контекст.

Поэтому нашу одежду охотно носит и молодёжь — им близок современный смысл, вшитый в традиционные формы. Часто покупатели интересуются, что означает та или иная иллюстрация, узнают историю — в том числе через яркие визуальные образы просыпается интерес к родной культуре. Это тоже часть нашей миссии.

— А производство сразу было в Сургуте или вы начинали с фабрик в других регионах?

Да, производство находится в Сургуте. Пошив изделий, вышивка — полный производственный цикл осуществляется в нашем городе.

— Почему бы не производить в Китае? Выгоднее же.

Сделано в Китае? Точно нет. Нам важно контролировать производство на каждом этапе, чтобы мы действительно могли отвечать за все нюансы изделий, которые продаем. И конечно, таким образом мы вносим вклад в развитие экономики родного города и округа.

— Это влияет на стоимость? Все-таки у вас дороже, чем в масс-маркете.

Идея бренда — популяризация русского стиля Фото: предоставлено URA.RU Евгенией Черенковой

Высокая цена на вещи нашего бренда — миф. Масс-маркет бывает разный, тот уровень качества изделий, который даем мы, укладывается в ценовую политику среднего сегмента масс-маркета, при этом мы создаем авторские изделия, часто учитывая интересы и запросы, поступающие от наших покупателей.

— Вы продаете вещи и онлайн, и офлайн. Что сейчас эффективнее для малого бизнеса в ХМАО — маркетплейсы или локальные точки?

Оба канала работают со своей спецификой. Одно невозможно без другого. В офлайне мы видим отклик живых покупателей, а онлайн продажи — это масштабирование бизнеса.

Онлайн позволяет продавать вещи по всей стране — от Камчатки до Калининграда. Иногда наши изделия уезжают и за границу в качестве подарков родственникам, друзьям или партнерам.

— Власти часто говорят о поддержке креативных индустрий. Вы ее реально ощущаете? Или пока это больше декларации?

Конечно, поддержка, которую власти оказывают предпринимателям в нашем регионе очень чувствуется. На днях мы принимали участие в «Показе модных брендов Сургута» и ярмарке местных товаропроизводителей. Подобные торговые мероприятия проводятся на регулярной основе. Также недавно я получила приглашение выступить спикером на закупочной сессии, которую проведут в городе для представителей сургутских предприятий. Местные бренды расскажут, чем они могут быть полезны для потенциальных заказчиков. Миссия подобных мероприятий состоит в том, чтобы большие компании поддерживали местного производителя. Например, тот же мерч заказывали в нашем городе, а не в других регионах. Все эти мероприятия — инициатива администрации, помощь в установлении партнерских отношений и поддержке малого бизнеса.

Также предпринимателей информируют о финансовой помощи, возможности подать заявки на компенсацию затрат на оборудование, например. Мы пока не пользовались этой поддержкой, но не исключаем что в будущем это произойдет.

— И главный вопрос про будущее: куда «Северный берег» движется дальше — больше коллекций, новый ассортимент, отдельные линейки?