Путин поставил перед Россией новую ключевую задачу

Президент РФ Владимир Путин провел с правительством обсуждение вопросов, связанных с внедрением искусственного интеллекта на территории всей страны. Об этом российский лидер заявил на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта". По мнению президента, для эффективного управления ИИ в России необходимо создать специальный штаб. Путин поручил Кабмину и Администрации президента проработать вопрос о формировании данного органа. Кроме того, президент попросил руководителей регионов принять участие в разработке общенационального плана по внедрению генеративного искусственного интеллекта.