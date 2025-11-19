Логотип РИА URA.RU
Путин поставил перед Россией новую ключевую задачу

19 ноября 2025 в 21:54
Фото: © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел с правительством обсуждение вопросов, связанных с внедрением искусственного интеллекта на территории всей страны. Об этом российский лидер заявил на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта". По мнению президента, для эффективного управления ИИ в России необходимо создать специальный штаб. Путин поручил Кабмину и Администрации президента проработать вопрос о формировании данного органа. Кроме того, президент попросил руководителей регионов принять участие в разработке общенационального плана по внедрению генеративного искусственного интеллекта.

