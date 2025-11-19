Путин рассказал о результатах своего медобследования

«Слава богу, все хорошо», — цитирует Путина РИА Новости. По словам президента, обследование заняло почти двое суток. Пришел он в клинику во второй половине дня, а ушел на следующий день. Как подчеркнул президент, было бы отлично пройти такое обследование всего за минуту.

Ранее президент рассказал, что ежегодно проходит комплексную медицинскую проверку. Об этом глава государства сказал во время беседы с лауреатом государственной премии, офтальмологом Георгием Столяренко. В разговоре с ним Путин также поделился историей, как несколько лет назад он ходил к окулисту и тот чуть не прописал ему очки. Однако Путин решил отказаться от них, отметив, что по-прежнему способен свободно читать и без них.